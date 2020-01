Sarah Abitbol : l'ex-entraîneur concède des relations "intimes inappropriées" avec l'ancienne patineuse

L'ex-entraîneur accusé de viol et d'agressions sexuelles par l'ancienne patineuse Sarah Abitbol, Gilles Beyer, a concédé vendredi avoir eu "des relations intimes" et "inappropriées" avec elle alors qu'elle avait entre 15 et 17 ans.