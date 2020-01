Sarah El Haïry, députée MoDem, salue le "courage" de la patineuse Sarah Abitbol

Loire-Atlantique, France

Sarah Haïry, députée de la majorité, remercie Sarah Abitbol pour "le courage" qu'elle a eu de témoigner des viols dont elle a été victime alors qu'elle avait à peine 15 ans. L'ancienne championne de patinage artistique affirme avoir été violée par son ancien entraîneur au début des années 90. "Les murs tombent" dit la députée MoDem de Loire-Atlantique, "la parole doit continuer à circuler, personne ne doit avoir peur de parler".

'J'ai envie de lui dire merci"

Ce qui a plus choqué l'élue MoDem, c'est qu'on ait pas cru la parole de la jeune sportive, "on ne lui a pas donné assez d'écoute". Pour Sarah El Haïry, cette parole doit être mieux accueillie par les institutions, les forces de l'ordre, les familles et "pour cela il faut des exemples, j'ai envie de lui dire merci".