Saran : 8 jeunes interpellés en marge d'une soirée avec des couteaux et une batte de baseball

Ce n'est pas "une affaire de bande rivales entre communes" précise bien le parquet d'Orléans. Mais, plutôt une histoire d'opportunité pour des jeunes qui, ce soir là, voulaient en découdre. Tout commence à Saran. Un jeune mineur, originaire de Fleury-les-Aubrais, demande à un ami de venir le chercher dans une soirée qui se passe mal pour lui. L'ami arrive en voiture et les 2 repartent ensemble vers une autre soirée, toujours à Saran.

Des couteaux et une batte de baseball

De fil en aiguille, et sans bien savoir comment ni pourquoi, un groupe de jeunes fleuryssois se donne rendez vous et décide de s'inviter à la première soirée, dans le quartier de la Tête Noire. Ils sont 15 dans 2 voitures et armés de couteaux, d'une batte de baseball et d'un extincteur à incendie. A peine arrivés à leur destination, la police a déjà été prévenue. 8 jeunes sont alors interpellés.

Un garçon de 20 ans poursuivi pour association de malfaiteurs

Sur les 8 personnes interpellées, un jeune de 20 ans, considéré comme le meneur dans cette histoire, a été présenté au parquet et écroué pour associations de malfaiteurs et détentions d'armes. Il est déjà connu de la justice. Il sera jugé mercredi en comparution immédiate. Le mineur, à l'origine de l'affaire, a lui été placé sous contrôle judiciaire. Les autres seront convoqués pour des peines alternatives.