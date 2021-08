Saran : un homme retranché chez lui s'en prend aux policiers, l'un d'entre eux ouvre le feu

Un policier a été contraint d'ouvrir le feu, samedi après-midi à Saran, dans le Loiret, sur un homme retranché chez lui. Tout commence plus tôt dans l'après-midi, lorsque les sapeurs-pompiers interviennent au domicile de ce Saranais. L'homme menace verbalement les pompiers, qui appellent alors la police nationale.

Arrivées sur place, les forces de l'ordre entrent dans la maison, et l'homme, de corpulence imposante, charge les policiers. L'un d'entre eux fait alors usage de son arme de service et tire une fois. Le Saranais est blessé à l'abdomen et transporté à l'hôpital. Aucun policier n'a été blessé.

Enquête ouverte pour tentative de meurtre

Une enquête est ouverte contre le Saranais pour "tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique", précise la procureure de la République d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren. L'enquête est confiée à la police judiciaire d'Orléans.