Après une course poursuite qui s'est terminée dans le parking d'un centre commercial à Sarcelles, les policiers ont découvert mardi dans le coffre du véhicule six pains de plastic et un jeu de fausses plaques d'immatriculation. Les passagers de la voiture sont en fuite.

Sarcelles, France

Des explosifs et un jeu de fausses plaques d'immatriculation ont été découverts mardi en fin d'après-midi dans le coffre d'une voiture. La voiture avait été abandonnée dans le parking d'un centre commercial à Sarcelles (Val-d'Oise). Le magasin a été évacué.

Tout a commencé par un contrôle routier vers 16h45 mardi à Piscop (Val-d'Oise). Les gendarmes remarquent une voiture en infraction au code de la route. Ils décident de la suivre. Pour échapper au contrôle, la voiture s'enfuit en direction de Sarcelles. Une course poursuite s'engage. Les policiers de la BAC de Sarcelles viennent alors en renfort des gendarmes.

Un quart d'heure après, la voiture s'engouffre dans le parking du centre commercial "My place" à Sarcelles et les deux passagers prennent la fuite.

Dans le coffre de la voiture, il y a six pains de plastic et un jeu de fausses plaques d'immatriculation indique une source policière. Aussitôt un périmètre de sécurité est mis en place et le centre commercial est évacué. Une opération de déminage est organisée. Plusieurs dizaines de gendarmes et policiers sont mobilisées sur place.

Le procureur adjoint de Pontoise indique qu'on ne sait pas à quoi étaient destinés ces explosifs. Une enquête est en cours.