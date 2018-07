Sarcelles, France

Redoine Faïd, le braqueur multirécidiviste en cavale depuis 24 jours, aurait été reconnu par la police à Sarcelles sur des images de vidéosurveillance. Le parquet de Pontoise s'est dessaisi du dossier mercredi matin au profit de la juridiction interrégionale de Paris qui va poursuivre l'enquête, indique le parquet de Paris.

Redoine Faïd aurait été l'un des deux hommes qui se sont échappés mardi soir de la voiture retrouvée dans un parking d'un centre commercial de Sarcelles.

Après une course poursuite avec les gendarmes, cette voiture, qui avait refusé de se soumettre à un contrôle, s'était engouffrée dans le parking du magasin. Dans le coffre, six pains de plastic et un jeu de fausses plaques d'immatriculation avaient été découverts et le centre commercial avait été évacué.

Le braqueur s'était évadé en hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne) le 1er juillet 2018.