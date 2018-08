Le manque d'eau qui touche actuellement le département de la Dordogne ne concerne pas tout le monde. Ce jeudi 2 août, les gendarmes de Sarlat ont découvert 13 pieds de cannabis dans un appartement de Sarlat. Les plantations se trouvaient dans deux armoires de culture installées dans une pièce bien aérée du logement.

Les militaires ont aussi mis la main sur 130 grammes d'herbe et de résine de cannabis et une petite quantité de cocaïne explique la gendarmerie sur sa page Facebook. Le "cultivateur" de 22 ans devra comparaître en fin d'année devant le tribunal correctionnel de Bergerac pour récidive de détention et usage illicite de stupéfiants. Il est aussi sous le coup d'une annulation de son permis de conduire pour conduite sous l'emprise de stupéfiants.