Ils veulent lui afficher leur soutien : les élèves du collège La Boétie de Sarlat ont décidé d'écrire une lettre commune pour le professeur arrêté, une semaine après sa tentative de suicide dans l'établissement. Les élèves, très choqués, n'ont pas compris son geste : "On ne pensait pas qu'il allait faire cela", lâche Steven, en classe de quatrième. "Mes parents souhaitent que je change de collège, mais je ne le veux pas", explique le jeune homme.

On veut lui dire qu'on le soutient, et on veut qu'il se remette de tout ce qu'il s'est passé

— Steven