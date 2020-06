Sarlat : huit jeunes en garde à vue après une rixe devant le monument aux morts

Une unité du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) est intervenue pour maîtriser la bagarre

Huit jeunes sont en garde à vue pour avoir agressé des gendarmes à Sarlat. Dans la nuit de vendredi à samedi, une quinzaine de personnes, alcoolisées, dérangent les riverains de la place de la petite Rigaudie. Les voisins appellent donc la gendarmerie qui passe une première fois pour leur demander de rentrer chez eux.

Un gendarme blessé au visage

Entre 4 heures et 5 heures du matin, les jeunes sont toujours là. Une bagarre éclate au sein de la bande. Trois gendarmes interviennent avant d'être rejoints par une unité du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) pour maîtriser la rixe selon le parquet de Bergerac. D'après Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat, les jeunes refusent de quitter les lieux et blessent un gendarme en lui jetant une bouteille au visage.

Huit jeunes hommes âgés entre 18 et 25 ans ont finalement été interpellés et placés en garde à vue. Sept d'entre eux seront présentés en comparution immédiate ce lundi devant le tribunal correctionnel de Bergerac pour faits de violence en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique.