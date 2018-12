Sarlat : le garage Sovemas victime d'un incendie

Sarlat-la-Canéda, France

A Sarlat, ce mercredi 5 décembre, un incendie a dévasté l'entreprise Sovemas, qui vend et répare des machines agricoles. Le feu est parti vers 19h à cause d'un court-circuit. Il a démarré dans le magasin de la route de Montignac avant de se propager à la toiture. Le stocks ont été fortement endommagés. Une dizaine de salariés pourraient être mis au chômage partiel.

"La partie pièces détachées, l'informatique, les bureaux de la comptabilité, tout a brûlé," explique le patron du garage, Serge Boysse. "Ce matin nous n'avons plus d'électricité pour travailler. On va surtout commencer par tout nettoyer." Les lignes téléphoniques étant momentanément indisponibles, il est possible de joindre le garage sur trois numéros de portable : 06.80.91.54.69 - 06.81.71.92.29 - 06.89.37.34.55. Le SAV est toujours disponible.