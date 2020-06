Sarlat : une canalisation percée accidentellement prive un quartier de gaz à l'heure du déjeuner

Un engin de chantier a percé accidentellement une canalisation de gaz qui alimente 85 clients, ce mercredi vers 11h40 dans le vieux Sarlat. Les techniciens de GRDF ont coupé les vannes vers 12h20 avant de réparer, mais c'était l'heure du déjeuner et leur priorité était de rétablir les quatre restaurants du quartier. Une vingtaine de pompiers ont également été appelés pour boucler le périmètre, et maintenir les riverains chez eux. C'était heureusement la fin du marché sur la place de la Grande-Rigaudie, et la demi-douzaine de primeurs étaient en train de remballer. Le gaz est revenu au fil de l’après-midi, d'abord pour les restaurants et ensuite pour le presbytère et les autres clients au fur et à mesure de leur retour chez eux. La fin de la coupure était prévue avant 20h