Sarre-Union: une cérémonie de réhabilitation du cimetière juif profané

Le 12 février 2015, 5 adolescents âgés de 15 à 17 ans profanaient près de 300 des 400 tombes du cimetière juif de Sarre-Union. Ils ont été condamnés à des peines de 8 à 18 mois de prison avec sursis assorties de travaux d'intérêt général. Le tribunal a retenu la motivation antisémite. Une audience civile doit se tenir d'ici quelques semaines pour se pencher sur le préjudice moral. Pour le Consistoire Israëlite du Bas-Rhin, propriétaire du cimetière et qui a géré les travaux au nom des 42 parties civiles, la dignité du cimetière a été rétablie. Les 269 stèles profanées sont à nouveau debout. C'est un travail de fourmi qui a duré un an et demi car beaucoup de stèles avaient été brisées et les débris de grès éparpillés. Montant de la facture, 400.000 euros, payés par les assureurs des parents des profanateurs. Reste encore à réaliser le dernier volet de ces travaux, reconstituer les noms et les écritures qui figuraient sur les stèles les plus abîmées.

Au nom des miens, je suis plus qu'écœuré. L'une des parties civiles

Ces travaux laissent un goût amer à Jacques Wolf, l'unique représentant de la communauté juive de Sarre-Union. Les tombes de son grand-oncle et de sa tante ont été fracassées dans la profanation. Mais pour lui la réhabilitation du cimetière s'apparente à un "bricolage à base d'un peu de colle, de ciment et de badigeonnage". "Au nom des miens et de ma famille je suis plus qu'écœuré" lâche Jacques Wolf qui sera malgré-tout présent à la cérémonie de jeudi après-midi.