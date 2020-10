Sarrebourg : le meurtrier présumé d'une octogénaire nie toujours à son procès d'assises

Au départ, le décès de l'octogénaire était passé inaperçu et l'hypothèse privilégiée était celle d'une mort naturelle. La victime avait été retrouvée morte dans sa maison. Mais plusieurs éléments troublants ont poussé la police judiciaire de Metz à mener l'enquête et à interpeller un suspect âgé de 48 ans, originaire d'une commune un peu plus au nord, Fénétrange. L'homme est accusé de meurtre et un jeune de 19 ans est jugé pour complicité de meurtre.

Après la découverte du décès de l'octogénaire, qui semble naturel, les policiers s'entêtent face à des éléments troublants. Le corps retrouvé dénudé présente des traces de coups. La police judiciaire mène l'enquête dans son entourage et passe au crible toute la maison. Des traces d'effraction sont découvertes. Des objets manquent. Un coffre-fort notamment aurait disparu, dans lequel la vieille dame aurait entreposé une forte somme d'argent, on parle de dizaines de milliers d'euros.

Le meurtrier présumé nie en bloc

L'enquête aboutit à l'interpellation d'un suspect, un habitant de Fénétrange, qui lui rendait des petits services, qui lui faisait quelques travaux. L'homme en tout cas "nie en bloc le meurtre", confie son avocat Me Demagny. Il n'a pas changé de version depuis son arrestation il y a 3 ans et demi. Mais le jeune jugé pour complicité de meurtre le charge et ses accusations vont peser lourds dans ce procès, tout comme les éléments rassemblés par les enquêteurs.