Sarreguemines : ils veulent sauver le sanctuaire du Blauberg

Le sanctuaire du Blauberg est à vendre, pour 300.000 euros. La congrégation des Rédemptoristes, qui est propriétaire, ne l'occupe plus depuis plus de dix ans. L'association Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui animait les lieux jusqu'au confinement, appelle au secours.

C'est un lieu bien connu des Sarregueminois : le sanctuaire du Blauberg. La congrégation des Rédemptoristes, qui est propriétaire, ne l'occupe plus depuis 2009. Et depuis, c'est l'association Notre-Dame du Perpétuel secours qui animait les lieux. Son représentant, Jean-Claude Kaas, était l'invité de France Bleu Lorraine ce mardi pour faire entendre son appel : sauver le lieu de la désacralisation.

Le diocèse pas intéressé par le rachat du site

Du côté du diocèse, on explique que les moyens pour racheter le site sont insuffisants : le prix de vente fixé par les Rédemptoristes est de 300.000 euros, sans compter les travaux qui sont importants. "Il y a un an, nous avons eu une réunion avec la congrégation, qui nous a expliqué qu'une solution devait être trouvée avec le 31 décembre. Nous savons depuis cette date que le lieu n'intéresse pas l'évêché", résume Jean Claude Kaas.

Depuis le confinement, il ne se passe plus rien au Blauberg."

Pour Jean-Claude Kaas, le sanctuaire est un lieu auquel "la population de Moselle-est est très attachée. C'est une église où se rassemblaient, tous les dimanches, 150 à 200 personnes. Les fidèles venaient de toute la région, avant que l'on déplace cette messe à l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines. Ensuite, il n'y avait plus qu'une messe le soir, puis il y a eu le confinement, et depuis, il ne se passe plus rien au Blauberg".

Un projet de maison pour les mères isolées

L'association a pourtant des projets pour le sanctuaire : "Nous voulons que l'église recommence à fonctionner normalement, et pour le couvent, nous souhaitons créer une maison d'accueil pour futures mamans en détresse, mais aussi pour des femmes seules avec enfants, suite à une rupture ou un décès." Il explique : "pour sauver ce lieu, la seule solution est donc de le racheter pour le préserver. Et ça coûte très très cher. Mais je suis presque persuadé que nous réussirons. Je veux continuer à me battre pour sauver ce lieu, il y a actuellement des pistes en discussion."