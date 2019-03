Sarreguemines : un détenu de la maison d'arrêt gravement brûlé après avoir mis le feu à sa cellule

Un détenu a mis le feu à sa cellule en début d'après-midi ce samedi à la maison d'arrêt de Sarreguemines. l'homme a été gravement brûlé et se trouve dans un état critique. Un autre détenu ainsi que plusieurs gardiens, qui sont intervenus avant l'arrivée des pompiers, ont été plus légèrement blessés.

Sarreguemines, France

Un détenu placé dans le quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Sarreguemines a mis le feu au matelas de sa cellule vers 12h40 samedi 2 mars. Il a été gravement brûlé, transporté à l'hôpital de Mercy de Metz, il se trouve toujours dans un état critique. L'homme de 26 ans se trouvait dans une cellule isolée pour des raisons disciplinaires mais on ne sait pas encore pourquoi il a voulu mettre le feu à sa cellule. La fumée s'est propagée dans la cellule avoisinante et un second détenu, âgé de 23 ans, a été légèrement intoxiqué. Il est hospitalisé au centre Robert-Pax de Sarreguemines.

Les gardiens sont intervenus avant l'arrivée des pompiers pour sortir des détenus

Selon le responsable syndical CGT pénitentiaire local, plusieurs surveillants de la prison ont pris la décision d'intervenir de suite, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. "Il faut savoir que le week-end, il n'y a que cinq gardiens et un gradé pour tout l'établissement" explique Afred Sarek. "Les gardiens ont décidé ensemble d'intervenir et ils ont sorti les détenus des cellules touchées par les flammes. Ils l'ont fait au péril de leur vie car nous sommes gardiens et non pas pompiers." Deux d'entre eux, un homme de 52 ans et une femme de 50 ans ont ingéré de la fumée et ont également été transportés à l’hôpital Robert-Pax de Sarreguemines pour des analyses. Le responsable syndical souligne également un fort élan de solidarité ce samedi après-midi : "Beaucoup de gardiens basés dans la région sont spontanément venus à la maison d'arrêt pour aider dès qu'ils ont entendu parler de l'incendie."

34 sapeurs-pompiers sont rapidement arrivés sur place et ont maîtrisé le feu vers 14h20. Ils ont pu éviter la propagation des flammes, notamment parce que le quartier disciplinaire est dans un petit bâtiment séparé du reste de la détention. Malgré un début de panique, les détenus ont été confinés dans leurs cellules et la situation est restée sous contrôle. La maison d'arrêt de Sarreguemines compte 110 détenus pour 71 places. Une enquête sur les circonstances exacte de l'incendie est ouverte.