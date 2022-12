Sarrola-Carcopino : enquête ouverte après la fausse alerte du marché de Noël de Baleone

Plus de deux-cinquante personnes ont été évacuées passées 18h ce samedi 17 décembre, sur le parking du grand magasin qui accueille le marché de Noël de Baleone. Vers 18h, les pompiers de Corse-du-Sud ont reçu un appel évoquant la présence d'explosif sur le champ de foire.

ⓘ Publicité

L'évacuation a été ordonnée rapidement, et après une annonce passée au public via les hauts-parleurs de la patinoire, tout le monde "a vite pris ses affaires sans courir, ça a été calme, et cela s'est bien passé", assurait hier soir une exposante du marché. 50 chalets ont du suspendre leur activité, et les clients ont été confinés dans la galerie du centre commercial.

Au final, après passage d'une équipe cynophile et des vérifications visuelles des chalets par leurs locataires, tous ont conclu à un canular. Deux heures après le déclenchement de l'évacuation, les exposants ont pu rouvrir. Cependant, certains ont renoncé, vu l'heure et la faible affluence qui découlait de l'impact médiatique de l'événement.

Le parquet d'Ajaccio, après avoir patienté que la situation soit clarifiée, a confirmé l'ouverture une enquête pour fausse alerte. Un délit passible de deux ans d'emprisonnement.