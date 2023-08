Sarrola-Carcopino : Un dispositif aéroterrestre important a permis de maîtriser l'incendie

Ce vendredi 25 août, peu après 12h30, un incendie s’est déclaré sur la commune de Sarrola-Carcopino. D’importants moyens terrestres et aériens ont été déployés très rapidement sur un secteur fortement boisé au relief difficile , a indiqué le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud.

Le dispositif terrestre est toujours sur place pour la sécurisation de la lisière

Au lieu dit Pratu Tondu, le feu parti en bordure de route menaçant une habitation, a nécessité le déploiement d’ une vingtaine d’engins pour être maîtrisé sur terre et dans les airs. Les Canadairs ont largué dix fois et l’hélicoptère bombardier d’eau a effectué 14 largages pour circonscrire les flammes en pente ascendante qui avançaient dans du gros maquis. Ce dispositif aéroterrestre a permis de maîtriser l'incendie en milieu d’après-midi, pour une superficie de 6 hectares. À cette heure, le dispositif terrestre est toujours sur place pour la sécurisation de la lisière. Une défense de point sensible a été effectuée, précise le SIS 2A.

À noter que deux sapeurs-pompiers du SIS 2A et deux sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile ont fait l’objet d’une prise en charge médicale sur place par les moyens de soutien sanitaire.