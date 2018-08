La Suze-sur-Sarthe, France

A l'heure des vacances d'été, de nombreux Sarthois s'apprêtent à partir et à laisser leur maison quelques jours, voir plusieurs semaines, sans surveillance. Chaque année, certains malchanceux retrouvent leur domicile cambriolé à leur retour. Afin de partir plus serein cette année France Bleu vous transmet quelques conseils, délivrés par l'adjudant David Caussé, de la brigade de proximité de Coulans-sur-Gée, qui dépend de compagnie de la Suze.

1) Inscrivez-vous à l'Opération Tranquillité Vacances

Tout au long de l'année, à chaque fois que vous partez en vacances, vous pouvez signaler votre absence auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche. Les agents vous proposeront de vous inscrire à l'Opération Tranquillité Vacances. Vous aurez une fiche de renseignements à remplir. Ensuite les agents effectueront des patrouilles régulières devant votre maison pendant votre absence. Ils vérifieront qu'il n'y a pas de trace d'effraction. Ce dispositif a le mérite d'être dissuasif: "Depuis le début de l'été nous n'avons pas constaté de cambriolage sur les maisons inscrites", relate l'adjudant Caussé. Par ailleurs si vous êtes malgré tout cambriolé pendant vos vacances, les forces de l'ordre peuvent vous contacter immédiatement. Depuis le 1er janvier, 2274 personnes se sont inscrites en Sarthe, rien que sur le secteur géré par les gendarmes.

2) Fermez bien vos issues

Avant de partir, pensez à verrouiller portes et fenêtres. N'oubliez pas non plus les cabanons de jardin par exemple. Pensez à vous renseigner auprès de votre assurance: en cas d'effraction, certaines compagnies d'assurance rechignent à couvrir les dommages si les volets n'étaient pas fermés eux aussi. Ne cachez jamais vos clés dans des endroits accessibles comme un pot de fleur ou sous un paillasson. Et enfin ne mettez pas votre nom et votre adresse sur votre trousseau.

3) Attention à la qualité de vos serrures

Avoir des serrures de qualité diminue le risque de cambriolage. Soyez donc exigeants sur la qualité de vos verrous. Pensez à changer vos serrures après le vol ou la perte de vos clés, et enfin, fermez toujours vos portes à double tour, même pour une absence de courte durée.

4) Mettez les objets de valeur en lieu sûr

Quand vous partez en vacances, évitez de garder d’importantes sommes d’argent dans votre domicile. Mettez en lieu sûr vos bijoux, argenterie etc. Vous pouvez aussi répertorier et photographier vos objets de valeurs (ces preuves peuvent être utiles aux assurances en cas de cambriolage). Faites de même pour vos carnets de chèques et cartes de crédit.

5) Ne laissez pas les clés de voiture accrochées au crochet

Si vous avez plusieurs véhicules et que l'un reste stationné près de votre domicile pendant vos vacances, évitez de laisser les clés apparentes. Enlevez-les du crochet où de la corbeille dans laquelle vous les posez habituellement. Mieux vaut les cacher dans un tiroir par exemple. Certains cambrioleurs n'hésitent pas à repartir avec les véhicules de leurs victimes.

6) Prévenez vos voisins

Afin de laisser penser que votre maison est toujours habitée, vous pouvez demander à un proche de refermer les volets chaque jour et de relever votre courrier. Vous pouvez aussi prévenir un voisin avec qui vous avez de bonnes relations pour qu'il garde un œil sur votre domicile. N’indiquez pas que vous êtes parti en vacances sur votre répondeur téléphonique.

7) A l'intérieur de la maison, ne verrouillez pas les portes

L'adjudant David Caussé délivre un dernier conseil: "Il faut bien sûr fermer à clé toutes les issues qui donnent sur l'extérieur, mais _je recommande de ne pas verrouiller les portes à l'intérieur de la maison. J'ai déjà eu des affaires comme ça et généralement les cambrioleurs comprennent que les habitants sont absents, du coup ils prennent le temps de tout casser pour pouvoir rentrer dans chaque pièce." _Au préjudice des vols, s'ajoute alors celui des dégradations qui peuvent parfois être très coûteuses.