Sarthe : avec l'aide de sa maîtresse, un homme séquestre sa compagne

Un homme et sa maîtresse devaient être jugés, ce lundi, pour avoir séquestré la compagne du premier pendant plusieurs mois en 2016, à Saint-Calais. Leur audience est renvoyée faute de traducteur et en raison du mouvement de grève des avocats. Le président du tribunal a quand même rappelé les faits.

Saint-Calais, France

La victime n'avait pas la clé pour sortir de sa maison de Saint-Calais. Ses geôliers, son compagnon et l'amante de ce dernier, devaient passer devant le tribunal correctionnel du Mans, lundi 3 février. L'audience a été renvoyée en raison de la grève des avocats, mais aussi faute de traducteur. En effet, la prévenue ne comprend pas un mot de français.

Pas le droit de manger

A partir de la rentrée scolaire de septembre 2016, l'école des enfants de la victime ne voit la voit plus déposer ses enfants. Son conjoint l'enferme chez elle. La seule personne à disposer d'un double des clés, c'est la voisine, qui est en fait la maîtresse du prévenu. Son rôle est de surveiller la victime et de l'empêcher de sortir.

L'homme place également un cadenas sur la porte de la cuisine. Sa compagne ne peut donc plus manger sans qu'il l'autorise. C'est lors d'une visite d'un huissier, en novembre 2016, que les faits sont découverts. La femme est alors présentée à un médecin. Elle souffre d'anémie à cause de sa "grande difficulté à s'alimenter", souligne le président du tribunal. Elle a aussi "des blessures, des contusions au cuir chevelu, au front et aux côtes". Lorsqu'il est interrogé pendant l'instruction du dossier, le suspect raconte qu'"elle a dû se faire ça toute seule".

Plus de photos de sa maîtresse que de sa compagne officielle dans son portable

Pour tenter d'effacer les soupçons de séquestration, le prévenu se défend en expliquant que sa conjointe a un portable et qu'il l'appelle souvent. Dans le téléphone, les gendarmes ne trouvent pas de traces du contact de sa compagne, d'échange téléphonique ou de SMS. Parmi les quelques 300 photos sur la mémoire du smartphone, de nombreux clichés de son amante, un seul de celle qui partage officiellement sa vie.

Pourtant, l'homme continue à nier cette relation. A la barre, lui et sa voisine se tiennent à deux mètres d'écart et ne se regardent pas. Leur audience est reportée au 14 septembre 2020. En attendant, le suspect est toujours sous contrôle judiciaire. Seul changement, l'homme ne devra se présenter en gendarmerie que toutes les deux semaines, au lieu d'une fois toutes les semaines.