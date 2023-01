Sarthe : d'importants moyens de recherche déployés pour retrouver un sexagénaire à La Guierche

Un habitant de 65 ans de Bazoges ne donne plus de nouvelle depuis qu'il a abandonné ce vendredi sa voiture près de la Sarthe, sur un parking de La Guierche, commune voisine située au nord du Mans. Le sexagénaire a juste laissé un mot à sa famille avant de disparaitre nous indique le maire. Les gendarmes se sont lancés à sa recherche à l'aide des sapeurs-pompiers et d'un hélicoptère. Sans résultat.

Du pont de Souillé jusqu'au barrage de Montreuil

L'alerte est lancée ce vendredi 20 janvier, en fin de journée, lorsque sa famille retrouve un bref message, laissé à son domicile. Sa voiture est retrouvée sur un parking près de La Guierche, en contrebas du pont de Souillé, qui enjambe la Sarthe. Les clés et les lunettes sont restées dans le véhicule. Les gendarmes lancent des recherches et sollicitent une équipe cynophile, qui arrive dans la soirée. Le chien flair l'odeur du disparu entre la voiture et les berges de la rivière. Une mise à l'eau semble alors le scénario le plus probable.

Les recherches ont été réalisées entre le Pont de Souillé et le barrage de Montreuil-sur-Sarthe. - Google Maps

Des sapeurs-pompiers s'engagent sur le cours d'eau à l'aide d'un canot pneumatique, et partent du pont de Souillé jusqu'au barrage de Montreuil-sur-Sarthe, situé en aval, soit un linéaire de plusieurs kilomètres. Mais la tombée de la nuit complique les recherches. Elles reprennent le lendemain, ce samedi, avec cette fois l'appel d'un hélicoptère de la gendarmerie de Rennes. L'appareil survole la Sarthe de 11h à 12h dans l'espoir de localiser le disparu depuis les airs, mais toujours rien.