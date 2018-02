Sarthe : déprimé, il casse son bracelet électronique pour aller en prison

Par Pierre-Antoine Lefort, France Bleu Maine et France Bleu

Un homme de 37 ans a été condamné mercredi à trois mois de prison ferme pour évasion, au Mans. Un peu plus tôt dans la journée, l'homme, condamné l'an passé, a cassé son bracelet électronique, car il ne supportait plus la solitude et voulait aller en prison.