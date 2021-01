Sarthe : des escrocs proposent de vacciner à domicile contre le Covid-19

Des personnes malintentionnée contactent actuellement des Fertois par téléphone et leur proposent de se faire vacciner à domicile contre le covid-19

Ils profitent de l'impatience des Sarthois qui veulent se faire vacciner contre le Covid-19 : à La Ferté-Bernard (Sarthe), des démarcheurs sollicitent les habitants par téléphone pour leur proposer de recevoir leur injection à domicile, comme le rapportent nos confrères de L'Echo sarthois ce mardi, relayant un post Facebook de la mairie de La Ferté.

Un moyen de s'introduire chez les gens

"Cette démarche a pour unique objectif de s’introduire chez les personnes répondant favorablement, il ne faut surtout pas donner suite", prévient la mairie ce mardi 26 janvier 2021. Ce démarchage téléphonique est donc une arnaque.

Actuellement, la vaccination "grand public" n'est possible que dans les centres officiellement ouverts avec l'accord de l'agence régionale de santé. La Ferté-Bernard ne dispose pas encore de centre de vaccination, le plus proche étant celui de Saint-Calais, ouvert depuis le mardi 25 janvier. L'ouverture de nouveaux centres et le déblocage de nouveaux créneaux de rendez-vous dans les centres existants sont conditionnés à la réception d'un nombre suffisant de doses de vaccins contre le covid-19.