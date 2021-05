Sarthe : escroquerie, attention aux faux bitumeurs

Chaque année, des sociétés de bitumeurs extra-nationales, non déclarées, parcourent le territoire et prospectent auprès de particuliers, commerçants, entreprises, voir des collectivités locales pour réaliser de l’enrobage comportant de nombreuses malfaçons.

Manière d’opérer : De prétendus professionnels du goudron se présentent à votre domicile et vous proposent de refaire votre allée ou votre cour intérieure avec du bitume. Ils se présentent parfois comme des ouvriers britanniques qui interviennent sur des chantiers. Ils prétextent avoir terminé des travaux sur une route à proximité. Ils évoquent alors un surplus de goudron et vous proposent de bitumer votre descente de garage à un prix défiant toute concurrence.

Bien évidemment il n’y a pas de contrat, pas de devis et le paiement se fait en liquide ! Les travaux seront bien réalisés. Mais l’enrobé utilisé est de très mauvaise qualité et ne résiste pas dès la première pluie. Parfois, les victimes font l’objet de pressions ou de menaces, notamment lorsqu’elles refusent de payer. La facturation est en général fausse et irrégulière, ou tout simplement inexistante. Les victimes n’ont ensuite aucun recours. Ces derniers jours, la présence de plusieurs groupes a été rapporté dans les départements de la Sarthe. Ces équipes étant très mobiles, la transmission de l’information au plus grand nombre est primordiale. Dans la limite du possible, le recueil des immatriculations des véhicules apportera une aide précieuse. Si vous êtes approchés par ces personnes, ne vous laissez pas abuser, refusez toute proposition de prestations et alertez les forces de l’ordre en composant le « 17 ». #