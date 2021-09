Sarthe : les consommateurs de drogue sont complices des trafiquants affirme le nouveau patron des gendarmes.

Excès de vitesse, violences intra-familiales ou encore lutte contre les trafiquants de drogue font partie des priorités du Colonel Laurent de Joux. Le nouveau commandant du groupement de gendarmerie de la Sarthe a 650 femmes et hommes sous ses ordres

C'est ce qu'on appelle deux grands excès de vitesse. Samedi, deux automobilistes ont été contrôlés à 205 et 207 km/h , en moins d'une demi-heure, sur l'A 81, à l'ouest de la Sarthe. Le premier avait même une jeune fille de 9 ans à bord de sa voiture. Le colonel Laurent De Joux a beau en avoir vu d'autres, ce type d'infraction l'étonne toujours. " La vitesse multiplie le risque d'accident grave. Rien que le week-end dernier, les gendarmes de la Sarthe ont relevé 70 excès de vitesse. C'est quand même trop". L'alcool au volant, la consommation de stupéfiants, le refus de priorité ou le téléphone portable au volant, les comportements à risque sont multiples. Dix personnes ont perdu la vie sur les routes sarthoises depuis le début de l'année en zone gendarmerie. Un chiffre plutôt stable mais qui a été réduit ces deux dernières années avec les confinements successifs. "Moins d'automobilistes sur les routes, c'est moins d'accident, c'est mathématique". La partie est donc loin d'être gagnée.

Les consommateurs de drogue sont les complices des dealers - Colonel Laurent De Joux, commandant du groupement de gendarmerie de la Sarthe

La lutte contre les stupéfiants fait aussi partie des missions prioritaires des 650 gendarmes sarthois. "Aujourd'hui, il n' y a plus d'endroit à l'abri du trafic de stupéfiant. Et cela touche tous les milieux". Lors de son déplacement à Marseille, la semaine dernière, Emmanuel Macron a affirmé que les consommateurs de drogue étaient complices des trafiquants. " C'est vrai, s'il n' y avait pas de consommateurs, il n' y aurait pas de trafic. Les stupéfiants sont la source de tous les maux" ajoute le patron des gendarmes de la Sarthe. "Derrière vous avez de la violence, du racket, des trafics en tout genre même de la traite d'êtres humains. La personne qui se dit, tiens, je fume un petit joint de temps en temps pour me détendre...cette personne contribue à l'insécurité de la société".

Des gendarmes sarthois mieux préparés à faire face à des affaires de violences intra-familiales

Concernant les violences conjugales, il y aune libération de la parole estime Laurent De Joux. Ce qui est évidemment positif et mécaniquement augmente le nombre d'affaires à traiter par les gendarmes puis les tribunaux. "C'est une bonne chose. Les gendarmes sont aussi mieux préparés pour recueillir la parole des victimes. Comprendre certains mécanismes psychologiques des personnes victimes. Si la majorité des victimes de violences intra-familiales sont des femmes, il y a aussi des enfants. "Dans ce cas, nous nous appuyons sur la maison de protection des familles". Quatre intervenants sociaux du conseil départemental de la Sarthe peuvent aider les gendarmes à recueillir le témoignage de ces jeunes victimes de violences au sein du cercle familial.

