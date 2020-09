Sarthe : le port du masque pour les cyclistes devant la justice ce lundi

L'association Cyclamaine a saisi le tribunal administratif de Nantes en référé au sujet de l'obligation du port du masque pour les cyclistes dans plus d'une quarantaine de communes de la Sarthe, dont Le Mans. L'audience est prévue ce lundi 7 septembre 2020 à 11 heures.

Le courrier adressé en août au préfet de la Sarthe étant resté sans réponse, Cyclamaine passe à la vitesse supérieure sur la question de l'obligation du port du masque pour les cyclistes dans plus d'une quarantaine de communes du département, dont Le Mans et Sablé. L'association a saisi le tribunal administratif de Nantes en déposant une requête en référé-liberté. L'audience est programmée ce lundi 7 septembre 2020 à 11 heures.

Une obligation "illégale" selon l'association

Cyclamaine considère que les arrêtés préfectoraux qui imposent le port du masque en extérieur aux cyclistes de plus de 11 ans constituent une "atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir", notamment parce que les conducteurs de deux-roues motorisés ou les automobilistes sont exemptés de cette obligation.

L'association met aussi en avant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui déconseille le port du masque lors d'activités physiques. Enfin, Cyclamaine estime qu'à vélo, les distances de plus d'un mètre sont nécessairement respectées sur les axes qui ne sont pas très fréquentés.

Plusieurs préfectures en France ont déjà fait machine arrière sur l'obligation du port du masque pour les cyclistes, notamment concernant les villes de Paris, Rennes et Orléans.