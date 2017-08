Sarthe : le maire d'Auvers-Sous-Montfaucon meurt en préparant le comice

Alain Courault, le maire de Auvers-Sous-Montfaucon, est décédé samedi soir à Longnes, commune voisine avec laquelle il co-organisait le comice. L'édile participait au montage du chapiteau quand un chargement de plaques métalliques lui est tombé dessus.

"Nous sommes toujours sous le choc, c'est un accident inimaginable" raconte dimanche matin la maire de Longnes, Bernardette Pinédo. La veille, le maire de Longnes Alain Courault est mort dans un accident sur sa commune. L'édile participait au montage d'un chapiteau pour le comice des 25 et 26 août. Il a été écrasé par un chargement de plaques métalliques. Alain Courault, 64 ans, était élu depuis 2001. Il était marié et père de trois enfants. C'était "un homme souriant, droit. Quand il prenait la parole, tout le monde faisait silence" explique Gilbert Vannier, adjoint au maire de Brûlon et président de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen auquel appartient Auvers-Sous-Montfaucon.