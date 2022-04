Sarthe : le Prieuré de Vivoin est désormais un centre d'art plastique et contemporain

Repris il y a peu par un jeune passionné, le Prieuré de Vivoin (Sarthe) rouvre au public ce dimanche 24 avril. L'ancien monastère est désormais un centre d'art plastique et contemporain, où deux expositions se succéderont chaque année, au printemps et en été.

C'est un lieu qui a souvent accueilli des évènements culturels : concerts, festivals, théâtre, expositions... Le Prieuré de Vivoin, dans la Sarthe est désormais un centre d'art plastique et contemporain, qui accueillera deux grandes expositions chaque année.

Ce pôle culturel en zone rural, connu dans tout le département, et dont le bâtiment date du XIème siècle, était depuis les années 1970 la propriété du conseil départemental de la Sarthe. Mais il y a deux ans, le département a décidé de se désengager et de le confier à une entreprise privée. C'est donc Lancelot Durand qui en est devenu le propriétaire, associé avec Jérôme Dauchez.

Deux expositions d'art contemporain chaque année

Dès ce dimanche 24 avril, les visiteurs découvriront dans trois grandes salles voutées du Prieuré, d'immenses photographies. "Il y avait ces salles vides, imposantes et il fallait les meubler", se souvient Lancelot Durand. "On n'allait pas faire un musée des arts décoratifs du XVIIIème, ça n'avait aucun sens ! Avec Jérôme Dauchez, mon associé et mécène du centre d'art, on s'est dit que ce serait un super projet d'exposer des œuvres contemporaines."

Chaque année, au printemps et en été, ce sont donc deux expositions d'art contemporain qui se succéderont au Prieuré de Vivoin. La première "Le destin des hommes", de Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault est à voir jusqu'au 24 juillet. On y découvre des textes et des photographies fantasques, composées comme des tableaux.

Des photographies et des textes qui se complètent

Il y a des nus, beaucoup de références à la religion chrétienne et à la bible, mais ce n'est ni de la provocation ni de l'ironie selon Gérard Rancinan : "je suis né dans cette culture là. J'ai toujours vu les artistes du XVème siècle : Michel-Ange, Léonard de Vinci. Je regarde ce passé, et je marche sur les traces de mes prédécesseurs en regardant le monde actuel.

Je n'essaie pas de faire des actes critiques sur la religion. Je veux m'inscrire dans ce parcours qui nous arrive de loin et va nous emmener encore plus loin. - Gérard Rancinan

Gérard Rancinan est le photographe du duo et Caroline Gaudriault l'auteure, la calligraphe. Ses textes se dévoilent sur différents supports tout au long de l'exposition et viennent compléter les images de son ami. Pour elle : "on a chacun une écriture différente. On soumet notre travail à l'autre en permanence. On analyse notre société, on la regarde."

Le prieuré de Vivoin, ce n'est pas qu'un centre d'art contemporain ! C'est aussi un lieu de réception pour les mariages, un festival de musique classique en juillet (7 au 10 juillet 2022) et un jardin-potager qui se visite et devrait à terme fournir des fruits et des légumes pour des restaurants.