Sarthe : le trafic ferroviaire perturbé ce lundi soir après un accident près du Mans

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé en Sarthe, ce lundi soir, après un accident. Un TGV a percuté une personne à Yvré-l'Evêque, un peu avant 20h. Pour le moment, la ligne est toujours coupée entre Le Mans et Connerré et d'importants retards sont à prévoir, notamment les trains en provenance de Paris et à destination de Rennes et de Nantes.

Les retards estimés à l'arrivée en gare du Mans, après l'accident sur les voies, ce lundi soir. - Capture d'écran de garesetconnexions.sncf

Les retards estimés au départ de la gare du Mans, après l'accident de personne, ce lundi soir. - Capture d'écran de garesetconnexions.sncf

La SNCF indique que trois TGV sont actuellement à l'arrêt sur les voies. Les passagers des deux trains non impliqués dans l'accident devraient être acheminés vers la gare de Sablé-sur-Sarthe, pour qu'ils puissent prendre un autre TVG ou un TER à destination du Mans. Le trafic devrait revenir à la normale vers 22h30, selon le transporteur.

Concernant l'accident, les circonstances sont pour l'instant inconnues. Les forces de l'ordre et les secours sont actuellement sur place.