Sarthe : les agents des finances publiques en grève contre les restructurations

Ils étaient environ 80, tracts et drapeaux à la main, à manifester devant le centre des finances publiques de la place des Comtes-du-Maine, au Mans, ce lundi 10 mai 2021. Ils s'inquiètent de la fermeture de certains centres d'impôts, et de la dégradation des conditions de travail. Dans le département, un salarié des finances publiques sur cinq était en grève.

Nouveau réseau de proximité

Depuis 2011, les finances publiques se réorganisent pour assurer plus de proximité et de modernité. Mais du côté des employés, on observe l'effet inverse. Alain Legrais est délégué CGT, et travaille au centre des impôts du Mans : "Ça se traduit par la fermeture des trésoreries, comme à Montval-sur-Loir, la Suze-sur-Sarthe, Marolles-les-Braults, Fresnay-sur-Sarthe... On en compte une dizaine depuis 2011. À la place, ils mettent des maisons France services, mais le service rendu au public n'est pas du tout le même."

Dans ces maisons France services, des agents permettent l'accès à neuf services différents, comme le Pôle emploi, l'Assurance Maladie, les Finances Publiques, la Poste par exemple. "Forcément, ils ne pourront pas offrir des conseils de la même qualité... Ce sont des agents territoriaux et pas des agents des services publics, ils n'ont pas la même formation. Nous ne sommes pas contre les maisons France services, mais elles devraient rester en complément des trésoreries", déplore Jérôme Pasquier, de la CFDT.

Perte du lien social

Des fermetures qui isolent les habitants des zones rurales, pour Jérôme Pasquier : "On est dans un département avec des zones blanches, des zones de revitalisation rurale, les gens ont besoin de proximité ! Et l'administration répond en basculant une partie des services vers le numérique..."

Même constat pour Catherine Herran, qui travaille au centre de finances publiques de Mamers depuis 24 ans. "Le métier a beaucoup changé, regrette la déléguée CGT. Maintenant, quand les gens veulent juste un petit renseignement ou une confirmation que leur déclaration d'impôts est correctement faite, on leur refuse le rendez-vous et on les oriente vers Internet. Mais dans le Nord-Sarthe, la fracture numérique est énorme ! On laisse beaucoup de monde sur le bord de la route."

D'après les syndicats, en 10 ans, 138 postes ont été supprimés dans le département.