Sarthe : les premiers contrôles de vitesse annoncés à l'avance ont lieu aujourd'hui

Vous l'avez appris sur France Bleu Maine lundi, les gendarmes de la Sarthe annonceront désormais à l'avance les contrôles de vitesse pour inciter les automobilistes à plus de prudence sur les routes sarthoises. Il y a déjà 41 morts dans des accidents depuis le début de l'année, bien plus que tout l'an passé. Les premiers contrôles ont lieu ce matin de 7 heures à 10 heures sur la départementale 7 bis à Bonnétable et sur la départementale 301 à Roupéroux-le-Coquet. Cela n'exclut pas d'autres contrôles de la gendarmerie sur l'alcool au volant ou la consommation de drogues. Ceux-là ne seront pas annoncés.

Et les premiers contrôles n'ont pas tardé : ils ont lieu ce mardi matin sur la départementale 7 bis à Bonnétable et sur la départementale 301 à Roupéroux-le-Coquet de 7 heures à 10 heures. Les gendarmes seront ensuite positionnés mercredi à partir de 11heures entre Thorée-les-Pins et Vaas, puis dans l'après-midi, de 15 heures à 16h30 à Ecommoy et de 16 heures à 18 heures au rond-point du chronomètre à Mulsanne. Enfin vendredi 1er septembre le matin entre Sillé-Le-Guillaume, Brûlon et Sablé-sur-Sarthe, entre Sablé et La Flèche et sur la départementale 309 entre Sablé-sur-Sarthe, Noyen-sur-Sarthe et Le Mans. Les contrôles seront annoncés sur la page Facebook de la gendarmerie de la Sarthe.