Sarthe : Les Restos du Cœur de Mamers cambriolés pour la troisième fois

Les voleurs ont emporté de la nourriture, mais aussi des vêtements et des jouets. L’antenne mamertine de l’association sarthoise avait déjà été cambriolée en 2011 et 2013.

C’est l’abattement qui domine dans la voix de Marie-Odile Evrard, la co-responsable des Restos du Cœur de Mamers. Une fois de plus, les locaux de l’association ont été visités, en plein milieu de l’été, comme en 2011 et en 2013. Difficile de chiffrer le préjudice puisque tout provient de dons, mais le coup au moral est sévère.

"Mon co-responsable fait une petite ronde tous les lundis matin, et il m’a appelée pour me dire que la porte d’entrée des personnes accueillies avait été fracturée", raconte Marie-Odile Evrard. Des pâtes, des boissons, de l’huile, des pâtés ont été volés mais pas seulement : "Ils ont pris beaucoup de nourriture, mais aussi des vêtements neufs et des chaussures, de petits ventilateurs que nous utilisons en été parce qu’il fait chaud dans les locaux. […] Ils ont pris aussi quelques jouets neufs qui restaient de Noël et qui étaient dans les placards".

Assurer la prochaine distribution "normalement"

"On a du mal à comprendre pourquoi ils s’en prennent aux Restos du Cœur", poursuit Marie-Odile Evrard. "On est ouvert tous les jeudis après-midi, donc si vraiment ce sont des gens qui ont faim, ils savent qu’ils peuvent venir. Si encore on n’était ouvert qu’une fois par mois". Une quarantaine de familles est attendue ce jeudi 10 août pour la prochaine distribution, que Marie-Odile Evrard espère bien pouvoir assurer. "Le centre du Mans va nous donner un coup de main, et puis sûrement aussi les grandes surfaces de notre secteur qui nous font des dons toutes les semaines. […] On va faire avec notre petit sourire pour leur donner du réconfort, et peut-être aussi qu’eux [les personnes accueillies, NDLR] vont nous donner un peu de réconfort".

Une plainte est déposée à la gendarmerie de Mamers. En 2011 et 2013, les auteurs des deux cambriolages avaient été retrouvés et jugés.