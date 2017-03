Sarthe : un appel sur Facebook pour retrouver sa rôtissoire à poulets

Une remorque – rôtisserie appartenant à un commerçant ambulant a été volé dans le secteur de Saint-Mars-la-Brière. C’est la troisième fois en deux mois qu’un véhicule de ce type est dérobé en Sarthe

Martine était en vacances lorsque son voisin lui a appris la mauvaise nouvelle. L’une de ses deux rôtissoires a poulets, stationnée devant son domicile, a été volée. La commerçante qui travaille sur plusieurs marchés en Sarthe se dit « écœurée ». Elle évoque « un coup dur ». « Ça me scie les jambes », dit-elle. « C’est mon outil de travail ! ». Martine a porté plainte à la gendarmerie. Son fils a posté sur Facebook les photos de cette rôtissoire ainsi que son immatriculation. En moins d’une semaine, son appel avait déjà été partagé plus de 18.000 fois.

A deux ans de la retraite

Martine avait acheté cette rôtissoire blanche qui comporte une chambre réfrigérée et douze broches de cuissons voici dix ans au prix de 40.000 euros. La commerçante en possède heureusement une deuxième. Mais à cause de ce vol, elle et son mari ne pourront plus être présents sur deux les deux gros marchés du Mans le dimanche. Le manque à gagner sera important, d'autant que la perte d'exploitation n'est pas couverte par leur assurance. Martine ne sait pas comment rebondir : « compte tenu de mon âge, à deux ans de la retraite, il n’était pas prévu que je réinvestisse ».

Deux autres vols de ce type depuis le début de l’année

Depuis le début de l'année, un autre engin de ce type a disparu dans le département, de même qu'une remorque servant de stand de barbe à papa sur les marchés. D'après les gendarmes, il existe deux hypothèses : soit la remorque de Martine a traversé la France et se trouve aujourd'hui à l'étranger. Soit elle été repeinte pour être utilisée sur d'autres marchés. Le syndicat des commerçants ambulants de la Sarthe a envoyé un mail aux adhérents de tous les départements avec l'immatriculation de cette remorque pour qu'ils puissent donner l'alerte s'ils la repèrent dans leur secteur.