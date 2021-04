Sarthe : un ouvrier de 49 ans meurt après le basculement d'un chariot élévateur

Un accident du travail mortel s'est produit ce lundi 26 avril, à 8H40 au sein de l'entreprise Sica2M à Loué (Sarthe), liquidée en novembre dernier et dont les locaux sont en train d'être vidés. Les gendarmes de la Sarthe indiquent qu'un ouvrier âgé de 49 ans, travaillant pour la société FH Péan de Clermont Créans et venant livrer un chariot élévateur, a perdu, "pour une raison indéterminée", le contrôle de l’engin qu’il manœuvrait et est décédé lors du basculement de l’appareil.

Selon les derniers chiffres de la Caisse primaire d'Assurance maladie relayés par le syndicat CGT de la Sarthe, 9947 accidents du travail ont été enregistrés dans le département en 2018.