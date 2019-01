Sarthe : une conductrice roulait avec 3 grammes d'alcool dans le sang

Sarthe, France

Une conductrice sarthoise de 40 ans a perdu le contrôle de son véhicule sans permis, vendredi 4 janvier, à Ballon-Saint Mars. Elle a fait une sortie de route, vers 19 heures. Et l'accident se comprend mieux au vu de la consommation excessive d'alcool de la conductrice. Elle avait trois grammes d'alcool dans le sang, c'est-à-dire six fois plus que le taux légal.

La Sarthoise a été placée en garde à vue pendant plusieurs heures. Elle a finalement été remise en liberté samedi après-midi, à 15h45. Elle sera convoquée par la justice le 5 février 2019.