Sarthe : une jeune factrice tuée dans un accident de la route à Chenu

Une jeune factrice est morte dans un accident de la route lundi à Chenu, entre Le Lude et Château-du-Loir. Elle a percuté un véhicule au croisement de deux routes départementales. La victime avait 22 ans. Cela porte le nombre de personnes tuées sur la route en Sarthe à 38, plus que pour tout 2016.

Le choc a été fatal, lundi en fin d'après-midi à la sortie de Chenu, une commune sarthoise située entre Le Lude et Château-du-Loir. Une jeune factrice est morte dans un accident de la route. Sa camionnette a percuté une voiture au croisement de deux départementales, aux confins du département et de l'Indre-et-Loire. La jeune femme avait 22 ans et venait de Saint-Jean-de-la-Motte.

Vitesse et absence de ceinture en cause

Dans la voiture se trouvait deux jeunes hommes de 26 et 27 ans, grièvement blessés. Les gendarmes ont constatés que le compteur de vitesse du véhicule était bloqué à 130 km/heure, ce qui signifie qu'ils roulaient probablement encore plus vite que cela sur un axe limité à 90 km/ heure. Les analyses toxicologiques se sont avérées négatives. La jeune femme, elle, n'aurait pas suffisamment marqué le stop, à cette intersection de la RD10 et RD30. Et surtout, elle ne portait pas sa ceinture de sécurité.

Le décès de cette jeune femme porte le nombre de tués sur les routes de Sarthe à 38. C'est déjà plus que pour toute l'année 2016.