Sarzeau, France

Un couple de retraités a été retrouvé mort samedi soir à son domicile de Sarzeau près de Vannes dans le Morbihan. Ce sont les voisins de ce couple, qui, inquiets de ne de ne pas avoir vu les deux retraités depuis plusieurs jours, décident de prévenir les secours. Sur place, pompiers et gendarmes découvrent un appartement en désordre. L'homme, âgé de 81 ans a été retrouvé sans vie au pied de son canapé, là ou il dormait probablement, indique le parquet de Vannes. Sa femme de 77 ans, elle, a été découverte dans la salle de bain. On ne sait pas, à cette heure, ce qu'il s'est passé dans l'habitation. Une autopsie doit être réalisée à Nantes pour déterminer les causes de leurs morts. Une enquête a été ouverte.