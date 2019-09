Saisie record d'ecstasy en Lorraine : 290.000 cachets dans une voiture sur l'A31

C'est l'une des plus belles prises pour les douaniers de Lorraine. Ils ont saisi ce mardi sur l'A31 au péage de Gye, près de 290 000 cachets d'ecstasy, cachés dans une voiture immatriculée en Espagne. Un suspect est en garde à vue.

Nancy, France

Les douaniers de Lorraine ont effectué une saisie record de drogue mardi sur l'A 31, au péage de Gye. Ce sont 100 kg de cachets d'ecstasy (290 000 cachets) qu'ils ont découverts dans une cache aménagée d'une voiture. Le véhicule, immatriculée en Espagne, se dirigeait vers le sud.

Valeur de la marchandise : plus de 550 000 euros

Le conducteur, un ressortissant marocain qui vit en Espagne, a été placé en garde à vue au SRPJ de Nancy et peut y rester 96 heures. La valeur de la marchandise est estimée à plus de 550 000 euros, mais, au détail, le cachet d'ecstasy se vend un euro l'unité. La marchandise aurait donc pu rapporter plus de deux millions d'euros.