Sassenage : la Cour d'Appel confirme la condamnation du maire, à 2 ans d'inéligibilité

Quand nous lui apprenons la nouvelle au téléphone, juste après que la Cour d'appel de Grenoble ait rendu son arrêt, Christian Coigné, 72 ans, qui n'était pas présent au Palais de justice, ne veut pas y croire. "C'est vrai ?" nous demande-t-il avant d'ajouter aussitôt : "Et bien, j'irai en cassation."

ⓘ Publicité

La justice lui reproche d’avoir, le 28 décembre 2016, signé le renouvellement d’une convention passée en 2014 qui permettait à sa fille en instance de divorce de bénéficier d’un logement d’urgence de la commune. Jusque là, c'est l'adjointe en charge de la cohésion sociale et de la solidarité qui avait, à chaque fois, signé le renouvellement.

Mais cette fois-là, l'adjointe était en congés et s'il ne signait pas, sa fille se serait retrouvée sans logement « Ma fille a été traitée comme tout le monde. Pas plus, mais pas moins », affirme Christian Coigné, qui encaisse le coup.

La confirmation de la peine, requise en appel et prononcée par la Cour

Lors de l'audience, l'avocate générale avait estimé, au contraire, que cela s'était fait "sans aucune transparence » et elle avait requis la confirmation de la peine prononcée en première instance par le tribunal correctionnel de Grenoble, à savoir 2000 euros d'amende et surtout 2 ans d'inéligibilité

A l'annonce de la décision de la Cour, Christian Coigné ne comprend pas : " Durant tous mes mandats de maire, j'ai voué ma vie aux autres. J'ai aidé beaucoup de sassenageois à sortir la tête de l'eau dans des moments difficiles, je me suis toujours démené pour trouver des emplois aux personnes dans le besoin_. Je me suis toujours acharné à trouver un toit à plus d'une centaine de familles._ Et vous savez que le logement est la priorité pour ces femmes en instance de séparation, car sinon, on peut leur retirer leurs enfants. Et ma fille était dans ce cas. Elle n'a pris la place de personne. C'est le CCAS qui a pris la décision sans aucune pression, d'ailleurs. Car son dossier était légitime et elle a payé son loyer, comme tout le monde!"

Un pourvoi en cassation pour laver son honneur

Et il ajoute : "Si on veut stopper ma carrière politique qui s'est toujours limitée à une vocation sociale, toujours au service de la population, on ne ferait pas mieux."

Christian Coigné a donc décidé de se pourvoir immédiatement en cassation, en accord avec son avocate : "Ce pourvoi est suspensif et je resterai donc au service de Sassenage jusqu'à la décision finale de la justice__. Il en va de mon honneur !" conclut-il.