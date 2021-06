Sassenage : un "cold case" peut-être élucidé 28 ans après

En janvier 1993 à Sassenage, on retrouvait les corps de Michèle Marinescu et de sa fille. Ce mercredi après-midi le Procureur de Grenoble tient une conférence de presse. Les gendarmes viennent d'arrêter un suspect.

C'est une affaire sur laquelle les gendarmes enquêtent depuis 28 ans : le 7 janvier 1993, on retrouvait les corps de Michèle Marinescu, 43 ans, et de sa fille Christine, âgée de 13 ans. Le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant, doit tenir ce mercredi 16 juin après-midi une conférence de presse au Palais de Justice de Grenoble en présence notamment du responsable de la section de recherche de la gendarmerie. Le Procureur a annoncé l'arrestation d'un suspect dans ce "cold case", en l'occurrence le mari et père des victimes.