Sassenage : une marche blanche en la mémoire de Nolan, 8 ans, percuté par un bus en Ardèche

Rassemblée sur le parking de l'église Notre-Dame-des-Vignes à Sassenage (Isère) ce dimanche 11 décembre, la centaine de personnes attend silencieusement. Les habitants de la commune sont là pour rendre hommage à Nolan, 8 ans. Ce petit garçon isérois a été mortellement percuté par un bus le 26 novembre dernier à Guilherand-Granges en Ardèche alors qu'il était à vélo avec son grand-père et son frère de 12 ans. Dans la foule, il y a beaucoup d'enfants. Certains avec des t-shirts blancs ornés de l'inscription "Nolan, mon meilleur ami, on pense à toi".

Le cortège est parti de l'église l’église Notre-Dame-des-Vignes pour rejoindre l'école Rivoire de la Dame où était scolarisé Nolan. © Radio France - Chloé Cenard

Le cortège démarre et descend toute une côte afin de rejoindre l'école Rivoire de la Dame où était scolarisé Nolan. Ce petit établissement possède seulement cinq classes. "C'est la petite école dans la prairie ici. Tout le monde se connaît", admet Christine Durand, adjointe aux affaires scolaires à la mairie de Sassenage. Les parents d'élèves ont souhaité organiser cet évènement pour soutenir la famille de Nolan et notamment sa maman et son petit frère de 12 ans.

Un lâcher de ballons blancs

Devant l'école, des ballons blancs sont distribués à tout le monde. La chanson, Tu vas me manquer de Maître Gims, est diffusée sur une enceinte. Tout le monde s'observe et puis les ballons s'envolent dans le ciel. "Nolan était très aimé, par sa maîtresse, par tout le monde", conclut Morgane, la tante du petit garçon. La photo de Nolan, tout sourire, reste accrochée aux grilles vertes de l'école.