#A7 En raison d'un accident entre Montélimar nord et Loriol :

➡️ Entrée interdite + sortie conseillée à Montélimar sud (n°18) et Montélimar nord (n°17), direction Lyon

➡️ Bouchon = 9 km dir° Lyon et 8 km dir° Marseille.@Radio1077@A7Trafic