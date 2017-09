Saunay : une dame de 96 ans s'enfuit de chez elle et est retrouvée dans un fossé

Une dame de 96 ans a disparu samedi matin, à Saunay, près de Chateau-Renault. C'est son service d'aide à domicile qui l'a signalé à la gendarmerie. Elle a été retrouvée dans un fossé quelques heures plus tard, à 150 mètres de chez elle. Sur son chemin : végétation, grillages et même une rivière.

Une dame âgée de 96 ans portée disparue pendant quelques heures hier à Saunay, au nord du département. Il est 11h quand l'aide à domicile vient s'occuper de la dame comme tous les jours. Mais aucune trace de la nonagénaire. Pourtant, la lumière est allumée et la canne à sa place. Les gendarmes sont immédiatement sur le fait. C'est quelques heures plus tard que les gendarmes de Château-Renault et ceux de Monnaie retrouvent la dame dans un fossé, à 150 mètres de chez elle.

Sacré périple

La dame de 96 ans ne se souvient pas de son périple. Pourtant, elle aura tout de même réussi à franchir beaucoup d'obstacles : végétation, grillage et même une rivière !