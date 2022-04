Saut mortel en parachute à Mimizan : la société OJB reconnue coupable, le moniteur relaxé

Ce mardi 12 avril, le tribunal de Mont-de-Marsan a rendu sa décision, cinq ans après la mort de Damien lors d'un saut en parachute à Mimizan. Le club OJB parachutisme est reconnu coupable d'homicide involontaire et devra payer une amende de 40.000 euros. Le moniteur, en revanche, a été relaxé.

Cinq ans après l'accident de parachute qui a coûté la vie au jeune Damien, 17 ans, à Mimizan, le club qui l'encadrait est reconnu coupable d'homicide involontaire, pour ne pas avoir surveillé le pliage de la voile. Le tribunal de Mont-de-Marsan a rendu sa décision ce mardi 12 avril.

La société OJB parachutisme est donc condamnée à payer une amende de 40.000 euros, dont 15.000 avec sursis, et devra afficher la décision du tribunal dans ses locaux. En revanche, le moniteur a été relaxé. Le parquet avait requis 50.000 euros d'amende contre le club et un an de prison contre le moniteur.

Le 11 août 2016, Damien effectuait un stage de sauts en parachute, offert pour son 17e anniversaire. Lors d'un saut en solo, son parachute ne s'est pas déployé correctement, celui de secours non plus. Le jeune homme, originaire du Pays Basque, s'est alors écrasé sur le sol, à 200 km/h. Ses parents réclamaient "justice à hauteur de la souffrance de Damien".