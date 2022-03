Saut mortel en parachute à Mimizan : le club jugé plus de cinq ans après

"Je demande justice à hauteur de la souffrance de mon fils", confie Dominique Plantié, la mère de Damien. Cela fait cinq ans et demi qu'elle attend avec impatience ce procès pour "homicide involontaire" du club OJB Parachutisme de Mimizan. Les faits remontent au 11 août 2016. Le jeune Damien vient de fêter ses 17 ans et, pour son anniversaire, il s'est offert un stage de sauts en parachute. "C'était son rêve d'aller dans les airs, de devenir pilote, il a tout mis en œuvre pour ça", se souvient sa mère. Le jeune homme, originaire de Bardos dans les Pyrénées-Atlantiques, effectue son stage "PAC" '(Progression accompagnée en chute) à Mimizan près de chez ses grands-parents dans les Landes. La formation touche à sa fin, il a déjà effectué neufs sauts, dont un premier en solo. Lors du second, il s'élance à 4.200 m d'altitude mais très rapidement, il y a un problème. Le parachute principal ne se déploie pas correctement et se torsade. Damien s'en libère et essaye d'ouvrir le parachute de secours, sans succès. Il s'écrase à plus de 200 km/h sur le sol, sous les yeux de ses grands-parents venus l'admirer.

Damien venait d'avoir 17 ans quand il a succombé à sa chute dans les airs en août 2016. - Dominique Plantié

Dominique Plantié a vu le premier saut en solo de son fils : "comme toute maman, j'étais terrorisée". Mais elle est confiante en la maturité de Damien, qui vient d'avoir son bac avec un an d'avance. Elle n'assiste pas au second saut car elle doit reprendre la route vers Bardos. C'est en demandant des nouvelles à ses parents qui ne répondent pas qu'elle réalise que quelque chose ne va pas. Quand elle rappelle, c'est un urgentiste qui lui répond et lui annonce froidement la terrible nouvelle, "un tsunami en plein cœur".

"J'ai perdu la parole pendant un certain temps" — Dominique Plantié, la mère de Damien

Près de six ans après l'accident mortel, la mère de Damien attend des explications de la part d'OJB Parachutisme. "Mon fils était sous leur responsabilité, ma seule erreur c'est d'avoir fait confiance", regrette-t-elle. Au procès, elle veut "les regarder dans les yeux", "qu'ils reconnaissent qu'ils ont éclaté une vie". "Je veux qu'ils comprennent le gâchis", reprend Dominique Plantié, "il s'est vu mourir, c'est indicible pour une mère", et elle est déterminée.