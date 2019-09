PHOTOS - Sauvé par une haie de lauriers à Lamalou-les-Bains en septembre 2014

Lamalou-les-Bains, France

Robert fait partie de ces camping-caristes qui reviennent chaque année depuis le drame de Lamalou-les-Bains. Quatre personnes sont décédées après les pluies torrentielles survenues dans la station thermale les 17 et 18 septembre 2014. L’équivalent d’un automne de pluie est tombé en l’espace de 36 heures, causant des dégâts chiffrés à 12 millions d'euros.

Ce mercredi, cet Isérois sera comme l’an passé, avec sa femme à 17h à la cérémonie organisée par la mairie devant la stèle érigée sur l'ancien camping municipal.

L’espace construit en 1978 sur une zone inondable a été fermé depuis le drame, et n’accueille plus aujourd’hui sur décision préfectorale les curistes et les vacanciers. Une aire de stationnement pour camping-cars a été aménagée sur les hauteurs à la sortie de la commune. Pourtant, certains d’entre-eux se positionnent encore à proximité du Bitoulet, dont le débit est bien faible aujourd’hui et n’a rien de comparable avec celui de l’époque.

La stèle a été installée à proximité du Biloulet, dont le début est bien calme en dehors des pluies cévenoles © Radio France - Stéfane Pocher

Robert (qui vit aujourd’hui à Agde) était présent avec son camping-car, cette nuit du 17 septembre 2014. Ce curiste s’était installé à côté du terrain de tennis en raison du manque de stationnement au camping municipal. Son véhicule a lui aussi été emporté sur une quarantaine de mètres.

Il a tout perdu. Il doit sa survie à une haie de lauriers qui a heureusement stoppé son engin après avoir été soulevé par les eaux puis déplacé sur une quarantaine de mètres. Robert explique avec beaucoup d’émotion avoir eu beaucoup de chance ce jour-là.

"Nous aurions pu nous aussi nous retrouver entasser au milieu de ces tonnes de troncs d’arbres déracinés plus en amont par les courants."

"La vague nous a emporté. On n'a rien pu faire. On aurait dit un camion qui arrivait. C'est affreux" dit Robert Copier

Cette nuit-là, les six autres camping-cars se trouvant au même emplacement ont tous été emportés. Robert se souvient encore du grand "boum" provoqué par un tronc percutant son véhicule, puis son déplacement porté par les eaux, devenu incontrôlable. Il venait à peine de se mettre au lit.

"Nous sommes rapidement sortis du camping-car. Heureusement, nous avons pu ouvrir une porte avant. J’avais de l’eau jusqu’à la poitrine."

Cinq ans après ce drame, Robert a bien du mal à tourner la page. L'émotion est encore importante. Il a du mal à retenir ses larmes. Parmi les camping-caristes installés à ses côtés cette nuit-là, c'est aujourd’hui le seul à venir assister à cette cérémonie.

"C’était devenu trop douloureux pour les autres."

Robert ne fait pas partie de ses dizaines de plaignants ayant déposé un recours au pénal. Mais il attend lui aussi les conclusions de l'instruction. Quand à l'assurance, elle lui a remboursé une partie de ses frais. "Mais c'est bien peu par rapport à tout ce que nous avons perdu, explique cet Isérois. Mais nous, nous sommes encore en vie aujourd'hui et cela n'a pas de prix".

L'ancien camping municipal de Lamalou-les-bains été aménagé par la ville après la fermeture du site pour des raisons de sécurité © Radio France - Stéfane Pocher

Une énorme vague de six mètres de hauteur est arrivée sur le camping par cette rivière à gauche (le Bitoulet) emportant tout sur son chemin © Radio France - Stéfane Pocher

La montée soudaine de l'eau est encore bien visible des curistes à Lamalou-les-Bains © Radio France - Stéfane Pocher