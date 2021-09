Sauvée de l'extinction, l'outarde canepetière de Poitou-Charentes à l'honneur du Congrès mondial de la nature

Avec son cri audible à plusieurs centaines de mètres à la ronde, son chant qui ressemble à une flatulence, l'outarde canepetière, littéralement la canne qui pète, est l'exemple (sur)vivant qu'il ne faut pas forcément opposer agriculture et biodiversité. Menacée d'extinction à la fin des années 2000, cet oiseau migrateur a pu être préservé grâce à des contrats signés avec des agriculteurs des plaines du Poitou-Charentes, des départements du Maine-et-Loire, de l'Indre et de l'Indre-et-Loire.

"Bah c'est un plaisir de les voir revenir !" - Alain Thomas, céréalier à Villiers (86)

Les Thomas, couple de céréaliers entre Poitiers et Loudun, ont signé un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux pour préserver les populations d'outardes canepetière © Radio France - Jules Brelaz

"L'outarde était tellement faible qu'on pensait qu'elle allait disparaître"

En raison de la disparition des prairies causée par l'agriculture intensive, l'outarde canepetière a connu "un déclin de 95 % entre 1970 et 2000", explique Cyrille Poirel, l'animateur du plan national d'action Outarde à la Ligue de protection des oiseaux.

"On sentait bien qu'il fallait faire quelque chose", reconnaissent les Thomas installés à Villiers à Saint-Jean-de-Sauves (Vienne). Au milieu d'immenses champs qui courent à perte de vue, ce couple d'agriculteurs cultivent 260 hectares de blé, tournesol et colza.

"Les outardes nichent dans les parcelles de colza", indique Cyrille Poirel. C'est ainsi que "dans les zones Natura 2000 créées dans le Mirebalais-Neuvillois (Vienne), entre Poitiers et Londun, des contrats ont été passés avec les agriculteurs."

"On fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de terrains propices à la reproduction" - Liliane Thomas, céréalière

"A la place d'un champ de céréales ils vont implanter un couvert herbacé"

"Ces partenariats proposés dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) consistent, poursuit Cyrille Poirel, à mettre en place des parcelles qui seront favorables aux outardes, des prairies qui ne sont pas fauchées pendant la période de nidification".

"Il y a des dates à respecter en fonction des dates de reproduction des oiseaux", précisent Liliane et Thomas qui acceptent de laisser en jachères certaines de leurs parcelles en échange d'une prime allant jusqu'à 550 euros par hectares. "Il y a la prime certes mais il n'y a pas que ça. Tous les agriculteurs se sentent concernés, nous sommes déjà en agriculture raisonnée, et puis il y a l'encouragement de la LPO".

"Aujourd'hui, en l'espace de 20 ans, il y a environ 1.700 hectares (3 % de la surface cultivée en plaine) qui sont ainsi contractualisés et 200 agriculteurs engagés dans cette démarche en Poitou-Charentes et ça porte ses fruits car les effectifs d'outarde étaient tellement faibles qu'on pensait qu'elle allait disparaître et le déclin très rapide de l'espèce a été totalement enrayé, se félicite Cyrille Poirel. On observe un regain dans les effectifs d'outardes sur la plaine du Mirebalais-Neuvillois".

La LPO a dénombré 120 mâles outardes dans cette zone, ce qui reste "peu" dans un territoire couvrant 50.000 hectares "mais les oiseaux ont été préservés par la mise en place de ces contrats".

"On oppose souvent agriculture et biodiversité mais en fait les deux sont liés" - Cyrille Poirel, LPO

L'outarde canepetière reste aujourd'hui inscrite sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union mondiale pour la conservation de la planète (UICN) qui organise sont congrès annuel ce vendredi à Marseille.

Une outarde canepetière femelle qui niche dans une prairie du Poitou. © Radio France - © Johann Tillet / LPO