Vendredi 23 février, Géraldine roule en direction du Cailar, à l'est de Lunel (Hérault) avec ses deux enfants de 2 et 5 ans. Sur un pont, une voiture la percute de face et la fait tomber dans les eaux glacées du Vistre.

Il est 16h45 ce vendredi 23 février quand Géraldine roule vers le Cailar à l'est de Lunel, avec ses deux enfants : son petit garçon de deux ans et sa fille de cinq ans. "J'emmenais mon fils chez le coiffeur" raconte la maman. En arrivant vers la Guinguette, sur un pont, une voiture qui roule à gauche lui fait face. Géraldine a beau se rabattre sur la droite, le conducteur la percute. Les airbags se déclenchent, elle perd le contrôle de sa voiture et tombe dans le Vistre, glacé.

Trois héros sautent dans le Vistre

Géraldine ne se souvient presque de rien. Le choc. Ce sont les trois hommes qui l'ont secouru qui lui ont raconté les zones d'ombre. "Nous sommes tombés sur le toit, nous avons été emportés par le courant et miraculeusement la voiture s'est retournée." Dans l'habitacle, Géraldine a de l'eau jusqu'aux cuisses, les sièges autos des enfants sont dans l'eau.

"Je me suis dit : Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas finir comme ça, dans l'eau avec mes deux enfants."

À l'extérieur, les trois sauveurs, Brice, Kévin et Florian voient la main de la petite fille bouger derrière la vitre arrière. Ils ne réfléchissent pas et sautent dans l'eau. "Ils n'ont pas hésité. Je me suis retournée, je cherchais mes enfants, je ne les voyais plus, je ne les trouvais pas. Le véhicule était penché, ils étaient en dessous de moi. J'entendais : On est là, on est là ! Mais je ne les voyais pas."

Extrêmement choquée, Géraldine a pu revoir ses sauveurs dimanche. C'est là qu'ils lui ont expliqué ce qui s'était passé : "Dès qu'ils ont sorti les enfants, ils ont demandé leur papa, et quand moi je suis sortie, je les ai remercié pendant bien dix minutes."

"Je veux que leur courage soit récompensé, parce que des badauds qui sont passés devant nous, il y en a eu beaucoup. Mais des gens qui se sont arrêtés pour nous sauver, il n'y en a eu que trois."

Une plainte est déposée pour mise en danger de la vie d'autrui et vitesse excessive contre le conducteur de la voiture qui a percuté Géraldine. Aujourd'hui, elle est en arrêt de travail et la famille est suivie psychologiquement.