Sauver des vies humaines en mer, la première mission de la SNSM

Saint-Nazaire, France

La SNSM c'est 8 000 sauveteurs bénévoles. Au siège parisien situé au 8 cité d’Antin, dans le IX arrondissement, on compte 79 salariés.

La SNSM est la seule organisation agréée dédiée au sauvetage en mer en France. Le sauvetage en mer est réalisé à partir des 218 stations réparties sur tout le littoral et sur alerte des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage.

Les Sauveteurs en Mer interviennent sur demande des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), effectuent les opérations de recherche en mer, assistent les navires en difficulté, évaluent l'état des personnes à secourir, leur donnent les premiers soins et ramènent les blessés et les naufragés à terre où d’autres organismes de secours les prennent en charge. Sur alerte du CROSS, le patron de l’embarcation des Sauveteurs en Mer la plus proche et la mieux équipée au regard des circonstances, réunit son équipage pour appareiller dans un délai de 15 à 20 minutes.

Les embarcations de la SNSM au large de Saint-Nazaire © Radio France - Pascal Cléro

La SNSM endeuillée lors des sauvetages

Les Sauveteurs en Mer réalisent près de 50 % des interventions maritimes coordonnées par les CROSS. En cas d'opération importante, le CROSS peut faire intervenir plusieurs équipages et tout moyen qu'il juge utile (hélicoptère, avion, Marine nationale, etc.).

Un numéro d’alerte, le 196, permet de joindre directement les CROSS depuis un téléphone.

La SNSM a déjà été endeuillée lors de ses missions comme en août 1986 où cinq sauveteurs sont morts au large de Portsall dans le Finistère. Ils portaient assistance à un voilier en difficulté quand leur canot Capitaine-de-corvette-Cogniet s'est fracassé sur les roches.

Le 3 octobre 1958, cinq sauveteurs en mer ont également péri au large d'Etel dans le Morbihan. Leur canot a chaviré alors qu'ils tentaient de secourir le docteur Alain Bombard qui testait son nouveau radeau de sauvetage.

rappelle Xavier de la Gorce, Président de la SNSM © Radio France - Mikaël Roparz

En tant qu’association de droit privée, le financement de la SNSM repose essentiellement sur la générosité donateurs particuliers et des entreprises mécènes. La SNSM rencontre de "réelles préoccupations financières" a plusieurs fois rappelé Xavier de la Gorce, Président de la SNSM. "Il faut former les futurs sauveteurs et aussi renouveler les canots tous temps qui vieillissent". Ils sont en service depuis 30 ans. Le président de la SNSM en appelle aussi aux plaisanciers pour qu'ils aident financièrement les sauveteurs en mer.

Les futurs sauveteurs formés à Saint-Nazaire

Avant de surveiller les plages l'été, les futurs sauveteurs se forment à Saint-Nazaire, dans un bâtiment de 1400 m2 en bordure de l'estuaire de la Loire. C’est ici que sont coordonnées l'ensemble des formations au niveau national.

Le pôle national de formation de la SNSM à Saint-Nazaire © Radio France - Mikaël ROPARZ

Les futurs sauveteurs enchaînent les cours théoriques, pratiques, devant un simulateur avec vue panoramique à 270 °. Il permet de combiner des situations plus vraies que nature avec tempêtes, pluies battantes, déferlantes et interventions d’hélicoptères. Ils prennent aussi la mer dans des semi-rigides où ils devront récupérer des hommes tombés à la mer, représentés par des mannequins.