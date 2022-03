Sauver les animaux ukrainiens : l'initiative d'une association du Tarn-et-Garonne

Chiens, chats, lapin cochon-dindes... que deviennent les animaux domestiques des familles ukrainiennes parties se mettre à l'abri en Pologne ou ailleurs? Si certaines ont réussi à partir avec, d'autres ont eu plus de mal. Alors pour venir en aide à ces boules de poils, l'association Les 3 Dindes ferme-refuge à L'Honor-de-Cos, aidée par une autre association du Tarn-et-Garonne a organisé une collecte de dons.

25 tonnes de nourriture ou de médicaments

Près de 25 tonnes de croquettes, de couvertures ou d'antibiotiques ont été récolté. La marchandise a été transportée jusqu'en Pologne par Lisa Fernandez, la présidente des 3 Dindes.

"le gros soucis c'est que jusqu'à maintenant, les gens arrivaient à passer la frontière avec leurs animaux. Mais plus ça va et plus le passage vers la Pologne est compliqué car on demande aux gens soit de les abandonner, soit de payer des sommes astronomiques". 3.900 euros pour ramener deux chiens car selon elle "certaines personnes profitent de la situation".

Sur place, les associations locales prennent le relais, c'est elles qui acheminent l'aide en Ukraine.

Aider les refuges ukrainiens

L'association veut aider les refuges en Ukraine qui ont été bombardés, et dont les animaux se sont échappés "ce sont des animaux domestiqués, ils n'ont pas l'habitude d'aller prélever leur nourriture dans la nature. Ils sont au milieu des bombardements. C'est hyper anxiogène. On a des images qui nous parviennent où on les voit se réfugier sous des vieilles tôles. Ils sont complètement terrorisés! Le but, c'est donc de pouvoir leur acheminer de la nourriture. Pour qu'au moins, ils puissent survivre."

Le voyage retour a commencé ce jeudi et il se fait avec de drôles de passagers, 4 chats et 6 chiens, qui seront adopté ici en France.