Sauvetage d'un kayakiste au large du Cap Lévi

Dans l'après-midi, ce vendredi 14 juillet, le centre de secours du CROSS a reçu un appel de détresse. Un kayakiste s'est retrouvé en difficulté au large du Cap Lévi dans le Cotentin.

ⓘ Publicité

Le kayakiste hélitreuillé

Un canot de sauvetage des sapeurs-pompiers de la Manche, une vedette de la SNSM de Fermanville et l'hélicoptère Caïman de la Marine Nationale sont alors dépêchés sur place. La victime est rapidement localisée par les secours. Le kayakiste est ensuite hélitreuillé puis ramené à terre. Il est indemne. La SNSM de son côté, récupère le kayak abandonné et le ramène sur la côte.

Le préfet maritime appelle à la vigilance

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle à la prudence en mer. Le préfet maritime souligne l'importance d'une bonne préparation pour toute sortie en mer et lorsqu'on décide de pratiquer une activité nautique. Il est notamment impératif de consulter les conditions météo, de prévenir des proches en cas de sortie et d'emmener un moyen de communication pour pouvoir appeler les secours.

Déjà, après le week-end de la Pentecôte où le Cross Jobourg avait été mobilisé sur une vingtaine d'interventions, le préfet maritime, Marc Véran avait tapé du poing sur la table début juin : "Depuis le confinement, on a constaté une fréquentation accrue des plages mais aussi une impréparation des sorties et quelques pratiques qui ne sont pas raisonnables."